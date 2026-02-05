WPL 2026, फाइनल: RCB ने DC के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जानिए प्लेइंग इलेवन

हेड-टू-हेड

RCB के खिलाफ DC का पलड़ा रहा है भारी

अब तक दोनों टीमों के बीच आपसी मुकाबले में DC का पलड़ा भारी रहा है। RCB और DC कुल 9 मैचों में एक-दूसरे से भिड़ी हैं, जिसमें से 3 मैच RCB ने अपने नाम किए हैं। 6 मुकाबलों में DC को जीत मिली है। WPL 2026 में RCB और DC अब तक 2 मैचों में आमने-सामने हुई हैं। पहले मैच में RCB को 8 विकेट से जीत मिली थी। दूसरा मुकाबला DC ने अपने नाम किया था।