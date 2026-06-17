महिला विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 9वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। पहले मैच में उसे दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ 65 रन से जीत मिली थी। वहीं, बांग्लादेश ने अपना पहला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 6 विकेट से जीता था। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और बांग्लादेश 20 ओवर में केवल 77/8 का स्कोर बना पाई। कप्तान निगार सुल्ताना ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। हालांकि, इसके लिए उन्होंने 47 गेंदों का सामना किया। किम गार्थ, कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स और एलिस पेरी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक विकेट खोकर 9.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
गेंदबाजी
ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कर दिया कमाल
गार्थ ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 18 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट केवल 4.50 की रही। मोलिन्यूक्स ने 4 ओवर में केवल 14 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.50 की रही। पेरी ने 3 ओवर गेंदबाजी की और 14 रन देकर 2 विकेट लिए उनकी इकॉनमी 4.70 की रही। एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वेयरहैम ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।
बल्लेबाजी
जॉर्जिया वोल ने खेली अच्छी पारी
जॉर्जिया वोल ने 32 गेंदों में 45 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 140.62 की रही। उन्होंने बेथ मूनी के साथ 31 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, पेरी के साथ 31 गेंदों में 47 रन जोड़े। महिला टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर साबित हुआ। वह अपना पहला ही विश्व कप खेल रहीं हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 14 मैच खेले हैं और 519 रन बनाए हैं।
ट्विटर पोस्ट
ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की
Australia make a statement with a comprehensive win over Bangladesh in the #T20WorldCup ⚡— ICC (@ICC) June 17, 2026
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