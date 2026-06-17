महिला विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

बल्लेबाजी

जॉर्जिया वोल ने खेली अच्छी पारी

जॉर्जिया वोल ने 32 गेंदों में 45 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 140.62 की रही। उन्होंने बेथ मूनी के साथ 31 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, पेरी के साथ 31 गेंदों में 47 रन जोड़े। महिला टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर साबित हुआ। वह अपना पहला ही विश्व कप खेल रहीं हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 14 मैच खेले हैं और 519 रन बनाए हैं।