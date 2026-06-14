शफाली वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचा है (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

लेखन आदर्श कुमार 09:45 pm Jun 14, 202609:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने महिला टी-20 विश्व कप में इतिहास रच दिया। वह टूर्नामेंट के किसी मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के महिला टी-20 विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में हासिल की। हालांकि, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वह पहले ही ओवर में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गईं।