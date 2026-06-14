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महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं 
शफाली वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचा है (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं 

लेखन आदर्श कुमार
Jun 14, 2026
09:45 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने महिला टी-20 विश्व कप में इतिहास रच दिया। वह टूर्नामेंट के किसी मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के महिला टी-20 विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में हासिल की। हालांकि, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वह पहले ही ओवर में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गईं।

पारी

ऐसी रही भारतीय बल्लेबाजी 

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत शफाली ने सादिया इकबाल की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। हालांकि, सादिया ने ओवर की आखिरी गेंद पर उनको आउट कर दिया। वह 5 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज तास्मिया रुबाब का शिकार बनीं, जिससे भारत का स्कोर 4 ओवर में 18/2 हो गया। इसके बाद स्मृति मंधाना (68) और हरमनप्रीत कौर (36) ने टीम को संभाला। भारत ने 170/6 का स्कोर बनाया।

आंकड़े

ऐसे रहे हैं शफाली के आंकड़े 

शफाली ने महिला टी-20 विश्व कप में अब तक 15 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 24.53 की औसत और 125.17 की स्ट्राइक रेट से 368 रन बनाए हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज का महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 107 पारियों में 27.28 की औसत और 135.45 की स्ट्राइक रेट से 2,728 रन बनाए हैं। शफाली भारत के लिए तेज गति से रन बनाने के लिए जानी जाती हैं।

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