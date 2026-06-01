महिला टी-20 विश्व कप: डैनी वायट-हॉज ने जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

करियर

ऐसा रहा है डैनी का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

डैनी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला मुकाबला 2010 में खेला था। उन्होंने अब तक 184 मुकाबले खेले हैं और इसकी 163 पारियों में 24.06 की औसत से 3,562 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 22 अर्धशतक भी निकले हैं। वह 15 पारियों में नाबादा रहीं हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 25 मैचों की 23 पारियों में 416 रन बनाए हैं।