महिला टी-20 विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 153/6 का स्कोर बनाया। टीम के लिए स्टेफनी टेलर ने 47 रन की पारी खेली। शेमेन कैंपबेल ने 36 रन बनाए। स्कॉटलैंड से कैथरीन फ्रेजर ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में स्कॉटलैंड ने आखिरी तक संघर्ष किया, लेकिन टीम 20 ओवर में 146 रन ही बना पाई। डार्सी कार्टर ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए आलिया एलीन और हेली मैथ्यूज ने 3-3 विकेट अपने नाम किए।