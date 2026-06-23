महिला टी-20 विश्व कप 2026: श्रीलंका ने आयरलैंड को हराया, चमारी अट्टापट्टू ने जड़ा शतक 

विश्व कप

टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए पहला शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज

अट्टापट्टू ने 61 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनके बल्ले से 17 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 173.77 की रही। ये टी-20 विश्व कप का 8वां शतक रहा, जिसे अट्टापट्टू ने 58 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए पहला शतक लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा शतक रहा। विश्व कप में उन्होंने 36 पारियों में 24.28 की औसत से 850 रन बनाए हैं।