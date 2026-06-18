महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

पचासा

डर्कसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा पचासा लगाया

डर्कसन ने 35 गेंदों में 52 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 148.57 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। टी-20 विश्व कप में उनका पहला ही अर्धशतक रहा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 29 की औसत से 87 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 138.09 की रही है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 38 मैच में 470 रन बनाए हैं।