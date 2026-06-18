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महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 
दक्षिण अफ्रीका के लिए डर्कसन ने शानदार अर्धशतक लगाया (फाइल तस्वीर)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखन आदर्श कुमार
Jun 18, 2026
02:33 am
क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 11वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 2 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफल रही। पहले मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 65 रन से हार मिली थी। पाकिस्तान लगातार दूसरा मुकाबला हारी है। पहले मैच में उसे भारतीय टीम ने 64 रन से हराया था। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा 

मैच का लेखा-जोखा 

मैच में पाकिस्तान की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और एक समय टीम के 8 बल्लेबाज 50 रन पर पवेलियन में थे। कप्तान फातिमा सना ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए और टीम का स्कोर 127/8 का रहा। मैरिजान कैप ने 3 विकेट चटकाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 16.5 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एनेरी डर्कसन ने 52 रन बनाए।

अर्धशतक

फातिमा ने टी-20 विश्व कप में पहला अर्धशतक लगाया 

फातिमा ने 38 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 144.74 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का तीसरा अर्धशतक रहा। महिला टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही पचासा लगाया। फातिमा ने इस टूर्नामेंट में 9 मुकाबले खेले हैं और 7 पारियों में 36 की औसत से 144 रन बना चुकी हैं। गेंदबाजी में इस ऑलराउंडर खिलाड़ी 3 विकेट भी चटकाए।

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पचासा

डर्कसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा पचासा लगाया 

डर्कसन ने 35 गेंदों में 52 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 148.57 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। टी-20 विश्व कप में उनका पहला ही अर्धशतक रहा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 29 की औसत से 87 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 138.09 की रही है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 38 मैच में 470 रन बनाए हैं।

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ट्विटर पोस्ट

दक्षिण अफ्रीका ने 2026 विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की

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