महिला टी-20 विश्व कप 2026: फीबी लिचफील्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े

पारी

जोरदार रही लिचफील्ड की पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आई लिचफील्ड ने मैनचेस्टर के मैदान पर पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाया। इस आक्रामक बल्लेबाज ने प्रोटियाज गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए अर्धशतक पूरा किया। वह 24 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुई। पवेलियन लौटने से पहले उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया।