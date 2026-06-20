महिला विश्व कप 2026: न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराकर दर्ज की पहली जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 140/6 का स्कोर बनाया। इजी शार्प ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 36 रन बनाए थे। ऑर्ला प्रेंडरगास्ट और कारा मरे ने आयरलैंड के लिए 2-2 विकेट लिए। जवाब में आयरलैंड के लिए गेबी लुईस (58) और प्रेंडरगास्ट (59) ने अर्धशतकीय पारी तो खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाईं। अमेलिया केर ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। बल्लेबाजी में उन्होंने 30 रन का योगदान दिया था।