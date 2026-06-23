महिला टी-20 विश्व कप 2026: न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 131/7 का स्कोर ही बना पाई। डार्सी कार्टर ने स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा 72 रन की पारी खेली। उनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया। अमेलिया केर ने 3 विकेट अपने नाम किए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इजी शार्प ने सबसे ज्यादा 62 रन की पारी खेली।