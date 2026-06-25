इंग्लैंड को शानदार जीत मिली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह

लेखन आदर्श कुमार 02:35 am Jun 25, 202602:35 am

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 22वें मुकाबले में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम को 38 रन से हरा दिया। ये इस विश्व कप में उनकी लगातार चौथी जीत रही। इसी के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई। वेस्टइंडीज को इस विश्व कप में पहली हार मिली है। उसने इस मैच से पहले श्रीलंका, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड को हराया था। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।