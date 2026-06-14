महिला टी-20 विश्व कप 2026: बांग्लादेश ने नीदरलैंड को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

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फर्दौस ने टी-20 विश्व कप के पहले मैच में जड़ा अर्धशतक

बांग्लादेश के लिए फर्दौस ने 33 गेंदों में 50 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 151.52 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 18.66 की औसत से 280 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 56 रन रहा है। टी-20 विश्व कप के अपने पहले मैच में ही इस खिलाड़ी ने पचासा लगाया।