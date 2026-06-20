महिला टी-20 विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हराते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की

लेखा-जोखा

ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की जोरदार जीत

जॉर्जिया वॉल (17) और एलिस पेरी (1) के जल्दी आउट होने के बाद बेथ मूनी (74) और एशले गार्डनर (58) ने अर्धशतक लगाए। इनके बाद जॉर्जिया वेयरहैम के 41 रन की पारी की बदौलत टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में नीदरलैंड ने 17 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। इसके बाद बैबेट डी लीडे (56*) और स्टेरे कैलिस (43) ने धीमी पारियां खेली और टीम लक्ष्य से दूर रही।