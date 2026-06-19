विराट कोहली के इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की संभावना है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्या विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में लेंगे हिस्सा? सामने आई बड़ी जानकारी

लेखन भारत शर्मा 02:46 pm Jun 19, 202602:46 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इस चोट के कारण उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा था। हालांकि, अब उनके इंग्लैंड में होने वाली आगामी वनडे सीरीज में वापसी करने की संभावना है। 37 वर्षीय कोहली ने पुनर्वास शुरू कर दिया है और उनके जल्द ही फिटनेस जांच और मंजूरी के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने की उम्मीद है।