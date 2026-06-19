क्या विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में लेंगे हिस्सा? सामने आई बड़ी जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इस चोट के कारण उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा था। हालांकि, अब उनके इंग्लैंड में होने वाली आगामी वनडे सीरीज में वापसी करने की संभावना है। 37 वर्षीय कोहली ने पुनर्वास शुरू कर दिया है और उनके जल्द ही फिटनेस जांच और मंजूरी के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने की उम्मीद है।
प्रक्रिया
कोहली की पुनर्वास प्रक्रिया
मामले से जुड़े एक सूत्र ने TOI से कहा, "कोहली ने चोट के बाद अपना पुनर्वास शुरू कर दिया है और उनकी चोट तेजी से ठीक हो रही है।" सूत्र ने आगे बताया कि अगर उनकी रिकवरी तय योजना के अनुसार होती है, तो उनके इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में वापसी करने की प्रबल संभावना है। यह उन प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है जो इस स्टार बल्लेबाज की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
बैठक
अगले कुछ दिनों में होगी चयन समिति की बैठक
इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम के चयन हेतु चयन समिति की बैठक अगले 3-4 दिनों में होने वाली है। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने की है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 से 19 जुलाई तक बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स में खेली जाएगी। अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही घरेलू वनडे सीरीज से कोहली की अनुपस्थिति भारतीय क्रिकेट जगत में चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है।
मुकाबला
कोहली का आखिरी प्रतिस्पर्धी मुकाबला था IPL 2026 का फाइनल
कोहली का आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए था, जहां उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अपने खिताब का बचाव किया था। उस मैच में इस स्टार बल्लेबाज ने सिर्फ 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए थे। उसके बाद वह मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में जाने-माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ दिनशॉ परदीवाला की देखरेख में हैं, जो BCCI के सलाहकार ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं।
करियर
कैसा रहा है कोहली का वनडे करियर?
कोहली का वनडे क्रिकेट करियर में प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। उन्होंने 18 अगस्त, 2008 को श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दांबुला में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 311 वनडे की 299 पारियों में 58.72 की औसत से 14,797 रन बना चुके हैं। इस प्रारूप में 183 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। उन्होंने 54 शतक और 77 अर्धशतक लगाए हैं। वनडे क्रिकेट में कोहली 47 बार नाबाद भी रहे हैं।