वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा अलग चेंजिंग रूम, जानिए क्या कहते हैं नियम

लेखन आदर्श कुमार 07:17 pm Jun 24, 202607:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अभी इंग्लैंड दौरे पर हैं। 15 साल के इस खिलाड़ी को पहली बार टीम में मौका मिला है। अब उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करना होगा। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, वैभव नाबालिग हैं इसलिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े नियम पूरी सीरीज के दौरान लागू रहेंगे। इन्हीं दिशानिर्देशों के तहत उनके लिए अलग सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।