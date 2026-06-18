RCB ने जीता था खिताब (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2027 की कब होगी शुरुआत? BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने दिया अपडेट

लेखन अंकित पसबोला 01:10 pm Jun 18, 202601:10 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। ऐसी खबर है कि IPL 2027 की शुरुआत 10 मार्च से 15 मई के बीच हो सकती है। BCCI अगले साल से IPL के समय को लगभग 2 हफ्ते पहले करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हुई और 31 मई को टूर्नामेंट खत्म हुआ था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।