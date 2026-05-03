CSK ने IPL इतिहास में कब-कब MI को एक संस्करण के दोनों मुकाबलों में हराया?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 8 विकेट से हरा दिया। यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले 23 अप्रैल को भी CSK ने वानखेड़े स्टेडियम में MI को 103 रन से हराया था। इस तरह CSK ने तीसरी बाद MI को एक संस्करण के दोनों मुकाबलों में मात दी है। आइए उन तीनों संस्करणों के मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं।
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CSK ने IPL 2014 में MI को दोनों मुकाबलों में दी थी मात
CSK ने साल 2014 में पहली बार MI को दोनों मुकाबलों में मात दी थी। उस साल दुबई में हुए पहले मुकाबले में CSK ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम की 71* रनों की पारी ने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें CSK ने रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी 3/30 और ड्वेन स्मिथ (57) की पारी से 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली।
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CSK ने IPL 2023 में दूसरी बार MI को दोनों मुकाबलों में हराया
CSK ने IPL 2023 में MI के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में CSK ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। उसमें रविंद्र जडेजा (3/20) और अजिंक्य रहाणे (61) ने शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए दूसरे मुकाबले को CSK ने 6 विकेट से जीता था। उसमें मथीशा पथिराना (3/15) और डेवोन कॉनवे (44) ने जीत में अहम योगदान दिया था।
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CSK ने IPL 2026 में तीसरी बार MI को दोनों मुकाबलों में हराया
CSK ने IPL 2026 भी दोनों मुकाबलों में MI को हराया है। वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में CSK ने 103 रन से जीत दर्ज की। इसमें संजू सैमसन (101) और अकील हुसैन ने गेंदबाजी में 4/17 के शानदार आंकड़े दर्ज किए। एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में CSK ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। टीम ने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (67*) और कार्तिक शर्मा (54*) के अर्धशतकों से 160 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।