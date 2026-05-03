CSK ने IPL इतिहास में कब-कब MI को एक संस्करण के दोनों मुकाबलों में हराया?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 8 विकेट से हरा दिया। यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले 23 अप्रैल को भी CSK ने वानखेड़े स्टेडियम में MI को 103 रन से हराया था। इस तरह CSK ने तीसरी बाद MI को एक संस्करण के दोनों मुकाबलों में मात दी है। आइए उन तीनों संस्करणों के मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 CSK ने IPL 2014 में MI को दोनों मुकाबलों में दी थी मात CSK ने साल 2014 में पहली बार MI को दोनों मुकाबलों में मात दी थी। उस साल दुबई में हुए पहले मुकाबले में CSK ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम की 71* रनों की पारी ने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें CSK ने रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी 3/30 और ड्वेन स्मिथ (57) की पारी से 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली।

#2 CSK ने IPL 2023 में दूसरी बार MI को दोनों मुकाबलों में हराया CSK ने IPL 2023 में MI के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में CSK ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। उसमें ​​रविंद्र जडेजा (3/20) और अजिंक्य रहाणे (61) ने शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए दूसरे मुकाबले को CSK ने 6 विकेट से जीता था। उसमें मथीशा पथिराना (3/15) और डेवोन कॉनवे (44) ने जीत में अहम योगदान दिया था।

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