वेस्टइंडीज ने तीसरे टी-20 में श्रीलंका को हराया, 2-1 से जीती सीरीज

शेरफेन रदरफोर्ड

शेरफेन रदरफोर्ड ने खेली मैच जिताऊ पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने जब 53 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवाया, तब रदरफोर्ड क्रीज पर आए। उन्होंने दबाव की घड़ी में उम्दा बल्लेबाजी की और अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा अर्धशतक 39 गेंदों में लगाया। वह 40 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 54 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी के लिए आए होल्डर ने 5 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई।