WPL 2026: RCB ने जीता अपना दूसरा खिताब, जानिए कैसा रहा उनका सफर

RCB RCB ने शुरुआती 5 मैचों में दर्ज की जीत RCB ने मुंबई इंडियंस (MI) को 3 विकेट से हराते हुए अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। इसके बाद मंधाना के नेतृत्व वाली टीम ने यूपी वारियर्स (UPW) को 9 विकेट से हराया। अपने तीसरे मुकाबले में RCB ने गुजरात जायंट्स (GG) को 32 रन से शिकस्त दी। इसके बाद RCB ने चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से और 5वें मैच में GG को 61 रन से हराया।

मैच DC ने रोका RCB का विजय रथ आखिरकार RCB का विजय रथ DC ने रोका। RCB को अपने छठे मैच में DC के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अपने 7वें मैच में RCB को MI के विरुद्ध 15 रन से हार मिली। अपने 8वें मैच में RCB ने UPW को 8 विकेट से हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। बता दें कि अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलना था।

Advertisement

रन RCB से इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन मंधाना इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही। उन्होंने 9 पारियों में 53.85 की औसत और 153.25 की स्ट्राइक रेट से 377 रन बनाए। ग्रेस हैरिस इस सूची में दूसरे स्थान पर रही। इस आक्रामक बल्लेबाज ने 9 पारियों में 26.33 की औसत और 178.19 की स्ट्राइक रेट के साथ 237 रन बनाए। उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 9 पारियों में 31.50 की औसत से 189 रन बनाए।

Advertisement

विकेट RCB के इन गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट इस सीजन में RCB से सबसे सफल गेंदबाज नादिन डी क्लर्क रही। इस दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने 9 मैचों में 15.68 की औसत और 7.84 की इकॉनमी रेट के साथ 16 विकेट लिए। लॉरेन बेल भी इस सूची में मौजूद है। इस इंग्लिश तेज गेंदबाज ने 9 मैचों में 16.58 की औसत और 5.52 की इकॉनमी रेट के साथ 12 विकेट लिए। श्रेयंका पाटिल ने 11 सफलताएं अपने नाम की।