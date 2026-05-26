प्लेऑफ में कभी भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बने जडेजा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL में 20+ प्लेऑफ मुकाबले खेलने के बावजूद 'प्लेयर ऑफ द मैच' नहीं बने ये खिलाड़ी

लेखन अंकित पसबोला 05:28 pm May 26, 202605:28 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर खिलाड़ी प्लेऑफ मैचों में उम्दा प्रदर्शन करना चाहता है। क्रिकेट की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग में इन अहम मैचों में अच्छा खेलकर खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों को जिताने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कुछ नामी खिलाड़ी प्लेऑफ में कभी भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन सके हैं। इस बीच उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 20 से अधिक प्लेऑफ मैच खेले हैं और कभी प्लेयर ऑफ द नहीं बने हैं।