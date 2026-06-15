महिला टी-20 विश्व कप में इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल

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दीप्ति शर्मा (5/10 बनाम पाकिस्तान, 2026)

दीप्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपने 4 ओवर में 2.50 की इकॉनमी रेट के साथ 10 रन देते हुए 5 विकेट लिए। इस अनुभवी स्पिनर ने गुल फिरोजा (12), आयशा जफर (12), आलिया रियाज (18), नाशरा संधु (4) और तास्मिया रूबाब (0) को अपना शिकार बनाया। उनकी फिरकी के सामने पाकिस्तानी पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए 106 रन पर सिमट गई। बता दे कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170/6 का स्कोर बनाया था।