महिला टी-20 विश्व कप में इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल
क्या है खबर?
महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 64 रन से करारी शिकस्त दी। इस मैच में दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच टी-20 विश्व कप में 5 विकेट हॉल लेने वाली भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
प्रियंका रॉय (5/16 बनाम पाकिस्तान, 2009)
पूर्व स्पिनर प्रियंका रॉय टी-20 विश्व कप के इतिहास में 5 विकेट हॉल लेने वाली पहली गेंदबाज थी। उन्होंने 2009 संस्करण में पाकिस्तान के विरुद्ध अपने 3.5 ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च करते हुए 5 सफलताएं हासिल की थी। उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 75 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारत ने 17.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#2
रेणुका सिंह (5/15 बनाम इंग्लैंड, 2023)
भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर भी ये कारनामा कर चुकी हैं। उन्होंने 2023 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 ओवर में 3.75 की इकॉनमी रेट से सिर्फ 15 रन देते हुए 5 विकेट चटकाए थे। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 151/7 का स्कोर ही बना पाई थी। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 140/5 रन का स्कोर ही बना पाई और मुकाबला 11 रन से हार गई थी।
#3
दीप्ति शर्मा (5/10 बनाम पाकिस्तान, 2026)
दीप्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपने 4 ओवर में 2.50 की इकॉनमी रेट के साथ 10 रन देते हुए 5 विकेट लिए। इस अनुभवी स्पिनर ने गुल फिरोजा (12), आयशा जफर (12), आलिया रियाज (18), नाशरा संधु (4) और तास्मिया रूबाब (0) को अपना शिकार बनाया। उनकी फिरकी के सामने पाकिस्तानी पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए 106 रन पर सिमट गई। बता दे कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170/6 का स्कोर बनाया था।