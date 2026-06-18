लिस्ट-A क्रिकेट में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं 14,000+ रन

#1

सचिन तेंदुलकर (21,999 रन)

सचिन तेंदुलकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में कुल 551 मैच खेले, जिसकी 538 पारियों में 45.54 की औसत के साथ 21,999 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने सर्वाधिक 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 200 रन रहा। तेंदुलकर लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ ग्राहम गूच (22,211) और ग्रेम हिक (22,059) हैं।