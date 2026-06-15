शनाका ने पूरे किए अपने 2,000 रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

श्रीलंकाई टीम से इन बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाए हैं 2,000+ रन

लेखन अंकित पसबोला 02:52 pm Jun 15, 202602:52 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के दासुन शनाका ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 में 14 गेंदों में 16 रन बनाए। इस मैच के दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,000 रन पूरे किए। वह श्रीलंका की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले कुल चौथे बल्लेबाज बने। आइए इस प्रारूप में श्रीलंका से 2,000+ रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।