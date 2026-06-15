श्रीलंकाई टीम से इन बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाए हैं 2,000+ रन
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के दासुन शनाका ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 में 14 गेंदों में 16 रन बनाए। इस मैच के दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,000 रन पूरे किए। वह श्रीलंका की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले कुल चौथे बल्लेबाज बने। आइए इस प्रारूप में श्रीलंका से 2,000+ रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
पथुम निसांका
पथुम निसांका टी-20 प्रारूप में श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 94 मैचों की 93 पारियों में 30.67 की औसत और 128.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,699 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं। खास बात यह है कि 27 साल के निसांका अपने देश के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने एक से अधिक शतक लगाए हैं।
#2
कुसल मेंडिस
कुसल मेंडिस भी श्रीलंका की ओर से 2,500 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने 109 मैचों की 109 पारियों में 26.15 की औसत और 130.20 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,694 रन बनाए हैं। इस बीच मेंडिस ने 86 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 20 अर्धशतक लगाए हैं। वह एक दशक से श्रीलंकाई टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे हैं। उन्होंने 2016 में अपना पहला मैच खेला था।
#3
कुसल परेरा
परेरा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अपने करियर में उन्होंने 95 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 93 पारियों में 26.23 की औसत और 132.89 की स्ट्राइक रेट से 2335 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 16 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 101 रन का रहा है। उन्होंने 227 चौके और 72 छक्के भी जड़े हैं।
#4
दासुन शनाका
शनाका ने साल 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 134 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 121 पारियों में 20.91 की औसत और 129.63 की स्ट्राइक रेट से 2,008 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है। वह अब तक 136 चौके और 112 छक्के भी जड़ चुके हैं।