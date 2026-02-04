टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने वार्म-अप मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम भारत से पारी की शुरुआत करने आए किशन (53) और अभिषेक शर्मा (24) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद तिलक वर्मा (45), कप्तान सूर्यकुमार यादव (30), अक्षर पटेल (35) और हार्दिक पांड्या (30) ने उपयोगी योगदान देकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका से एडेन मार्करम (38), रयान रिकलटन (44), जेसन स्मिथ (35) और ट्रिस्टन स्टब्स (45*) ने उम्दा पारियां खेली, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

किशन ईशान किशन ने लगाया अर्धशतक वार्म-अप मैच में किशन ने भारत की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए अर्धशतक लगाया। उन्होंने 20 गेंदों में 2 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 53 रन की पारी खेली। वह रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। उन्होंने अभिषेक के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 34 गेंदों पर 80 रन जोड़े। अभिषेक 18 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए।

तिलक तिलक वर्मा की रही अच्छी वापसी नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए तिलक वर्मा अच्छी लय में नजर आए। उन्होंने 19 गेंदों में 3 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए। वह हाल ही में इंडिया-A की टीम से भी वार्म-अप मैच खेल चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ उस मैच में 24 गेंदों पर 38 रन बनाए थे। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे।

गेंदबाजी ऐसी रही भारत की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह ने अपने 4 ओवर पूरे किए, जिसमें उन्होंने 29 रन देते हुए 1 विकेट लिया। शिवम दुबे ने अपने 4 ओवर में 57 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया। कुलदीप यादव ने 2 ओवरों में 25 रन दिए। वह कोई विकेट नहीं ले सके। हार्दिक पांड्या ने अपने 2 ओवर में बिना विकेट चटकाए 28 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट अपने नाम किया। भारत ने कुल 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया।