टी-20 क्रिकेट: लगातार 2 पारियों में शून्य बनाने के बाद इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए शतक

#1 रोहित शर्मा (2024) रोहित शर्मा 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में खाता भी नहीं खोल सके थे। उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में 69 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे। भारत ने उस मैच में 212/4 का स्कोर बनाया और अफगान टीम भी 212/6 का स्कोर ही बना सकी थी। आखिरकार सुपर ओवर में भारत ने मैच जीता था।

#2 संजू सैमसन (2024) संजू सैमसन जुलाई 2024 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अपने शुरुआती 2 मैचों में खाता भी नहीं खोल सके थे। सीरीज का तीसरा मैच जोहानसबर्ग में खेला गया था, जिसमें सैमसन ने 56 गेंदों में नाबाद 109 रन बनाए थे। उनके साथ-साथ तिलक वर्मा ने भी उस मुकाबले में शतक (120) लगाया था। मैच में भारत ने 283/1 का स्कोर बनाया था और मैच में 135 रन से जीत दर्ज की थी।

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