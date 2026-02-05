सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के मैच को लेकर दिया बयान, कहा- हम खेलने के लिए तैयार

बयान पाकिस्तान का मैच खेलना या नहीं खेलना मेरे नियंत्रण में नहीं है- सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने कहा कि पाकिस्तान का मैच खेलना या नहीं खेलना मेरे नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान का फैसला मेरे नियंत्रण में नहीं है, काश ऐसा होता। हमें खेलने के लिए कहा गया है और कार्यक्रम तय है। हमने एशिया कप में उनके साथ 3 बार खेला और हमने वहां बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अगर हमें फिर से खेलने का मौका मिला, तो हम अच्छा करेंगे। अगर शेड्यूल तैयार है, तो हम जरूर जाएंगे।"

पूर्व बयान हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे- शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज﻿ ने बुधवार को कहा कि टी-20 विश्व कप को लेकर हमने बिल्कुल साफ रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेल के मैदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा कि हमने बहुत सोच-समझकर फैसला लिया है और हमें बांग्लादेश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। शरीफ ने इसे बेहद उचित और सही निर्णय बताया।

