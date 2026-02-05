अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से जुड़ने की रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में पद संभालने को लेकर लगी 9 साल की रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यह रोक सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश के पैरा 25 (ii) के तहत लगाई गई थी। अनुराग ने प्रतिबंध हटाने के लिए आवेदन दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है।

मामला क्या था मामला? 2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में लगातार अवहेलना करने पर BCCI अध्यक्ष अनुराग और सचिव अजय शिरके को पद से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश के निर्देश (ii) में कहा गया था कि BCCI अध्यक्ष अनुराग और सचिव अजय तत्काल प्रभाव से BCCI से जुड़े किसी भी कार्य से दूर रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे।

हिस्सा अब BCCI के कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं अनुराग अनुराग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने दलील दी कि उन पर लगा प्रतिबंध 9 साल से जारी है और यदि इसे नहीं हटाया गया तो उनके लिए गंभीर मुश्किलें पैदा होंगी। कोर्ट के अुसार अनुराग पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं और प्रतिबंध आजीवन नहीं था। समानुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए पीठ ने आदेश वापस लिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुराग BCCI के नियमों के अनुसार उसके कार्यों में हिस्सा लेंगे।

Advertisement