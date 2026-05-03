SRH बनाम KKR: रोवमैन पॉवेल ने पकड़ा ऐसा अद्भुत कैच, जमीन पर गिरे तो टूटा चश्मा

कैच

ऐसे पकड़ा पॉवेल ने कैच

क्लासेन ने ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेला। जो अच्छे से टाइम नहीं हो पाया। पॉवेल डीप मिड-विकेट पर मौजूद थे हवा में उछलकर अपने दाएं हाथ को पूरी तरह फैलाकर गेंद लपकने की कोशिश की। गेंद उनके हाथ में चिपक गई, लेकिन इस दौरान पॉवेल जमीन पर जोर से गिर पड़े और उनका सिर टकराया। गिरने के दौरान उनका चश्मा भी टूट गया। तीसरे अंपायर ने कई बार रिप्ले देखकर इसे आउट करार दिया।