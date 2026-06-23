श्री चरणी बनी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय की नंबर एक गेंदबाज

श्री चरणी बनी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय की नंबर एक गेंदबाज, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:43 pm Jun 23, 202604:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ICC की नवीनतम महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज बन गई हैं। आंध्र प्रदेश की 21 वर्षीय इस गेंदबाज ने अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के एक साल बाद यह उपलब्धि हासिल की है। 753 रेटिंग अंकों के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मंगलवार को इंग्लैंड की लिन्से स्मिथ को पीछे छोड़ दिया है। चरणी का नंबर एक गेंदबाज बनना भारतीय महिला क्रिकेट लिए बड़ी उपलब्धि है।