शफाली वर्मा ने महिला टी-20 विश्व कप में अपना पहला अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही शफाली की पारी और साझेदारी

शफाली ने 38 गेंदों में 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 144.74 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने स्मृति मंधाना के साथ 70 गेंदों में 115 रन की साझेदारी निभाई। शफाली ने पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और नीदरलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। टूर्नामेंट के पहले मैच में वह कुछ खास नहीं कर पाईं थी और पाकिस्तान के खिलाफ 6 रन बनाकर आउट हुईं थी।