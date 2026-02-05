सरफराज खान अस्पताल में भर्ती, रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को लगा झटका

सूत्र दिल्ली के खिलाफ पिछले मैच में फील्डिंग नहीं कर पाए थे सरफराज मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरफराज को वायरल बुखार है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वह दिल्ली के खिलाफ मुंबई के पिछले मैच में फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नहीं उतर सके थे। यह साफ नहीं है कि वह कर्नाटक के खिलाफ मुकाबले से पहले फिट होंगे या नहीं। हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे सरफराज ने दिल्ली के खिलाफ पहली पारी में 24 रन बनाए थे।

झटका मुंबई को लग सकता है बड़ा झटका सरफराज की गैरमौजूदगी मुंबई टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। इस खिलाड़ी ने शानदार फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए लीग चरण में हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में 219 गेंदों पर 227 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। 28 वर्षीय सरफराज ने इसी पारी के दौरान प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 5,000 रन भी पूरे किए थे, जिससे उनकी अहमियत और प्रदर्शन दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

