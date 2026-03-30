रविंद्र जडेजा ने CSK के खिलाफ एक ओवर में ही 2 विकेट चटकाए

RR बनाम CSK: रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में ही चटकाए 2 विकेट, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 10:00 pm Mar 30, 202610:00 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से हुआ। इसमें CSK की पारी में RR के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका लिए। इन सफलताओं के चलते CSK की टीम दबाव में आ गई। इन दोनों विकेट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि जडेजा व्यापार सौदे के तहत CSK से RR में आए हैं।