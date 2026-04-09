रिंकू सिंह का IPL 2026 में निराशजनक प्रदर्शन जारी, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन का स्कोर खड़ा किया। ईडन गार्डन में खेले गए इस मैच में KKR एक समय अच्छी स्थिति में थी, लेकिन फिर जल्दी ही 3 विकेट गंवाने से टीम दबाव में आ गई। इसमें रिंकू सिंह का विकेट भी शामिल रहा। आइए इस संस्करण में रिंकू के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाजी LSG के खिलाफ केवल 4 रन बना पाए रिंकू रिंकू 105 रन के कुल स्कोर पर तीसरा विकेट गिरने के बाद 12वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे। उनके पास अपनी पारी को संवारने और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए पर्याप्त समय था। हालांकि, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 7 गेंदें खेलीं और 4 रन बनाए। वह तेज गेंदबाज आवेश खान की गेंद पर कमजोर शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए।रिंकू के आउट होने के बाद KKR का स्कोर 111/4 हो गया।

प्रदर्शन MI और SRH के खिलाफ कैसा रहा रिंकू का प्रदर्शन? IPL 2026 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ KKR के लिए रिंकू ने 21 गेंदों में 33* रन बनाए। उन्होंने 4 चौके लगाए। रिंकू पारी को गति नहीं दे पाए और KKR ने 220/4 का स्कोर बनाया, जिसके बाद MI ने जीत हासिल की। ​​ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रिंकू 25 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे उनकी खराब फार्म जारी रही।

Advertisement