विराट कोहली के संन्यास की आशंकाओं को RCB के CEO राजेश मेनन ने खारिज कर दिया है

विराट कोहली के संन्यास की आशंकाओं को RCB के CEO ने किया खारिज, दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 11:54 am Jun 19, 202611:54 am

क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद कोहली के IPL से संन्यास लेने की अटकलें तेज हो गई थी, जिससे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। अब RCB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजेश मेनन ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है और बताया कि कोहली कब तक खेलते रहेंगे।