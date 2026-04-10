RR बनाम RCB: रजत पाटीदार ने अर्धशतक जड़कर पूरे किए 3,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े 

RR बनाम RCB: रजत पाटीदार ने अर्धशतक जड़कर पूरे किए 3,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (63) खेली। ये उनके IPL करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। RR के खिलाफ इस खिलाड़ी का दूसरा ही अर्धशतक रहा। RCB को शुरुआती झटके लगे थे। पाटीदार ने अपनी पारी से टीम की वापसी कराई। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही पाटीदार की पारी और साझेदारी
पाटीदार ने 40 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.50 की रही। एक समय 94 रन तक RCB के 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। पाटीदार छोटी-छोटी साझेदारियों से टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के साथ 18 गेंदों में 31 रन जोड़े। वहीं, वेंकटेश अय्यर के साथ केवल 19 गेंदों में 41 रन की साझेदारी निभाई।
रन
टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन
रजत ने अपनी इस पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में 3,000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने अब तक 101 मुकाबले खेले हैं और 35.23 की औसत और 157.15 की स्ट्राइक रेट से 3,030 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 27 अर्धशतक निकले हैं। इस खिलाड़ी ने 1 शतक भी लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। भारत के लिए यह खिलाड़ी अभी तक एक भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेल पाया है।
करियर
ऐसा रहा है रजत का IPL करियर
रजत ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने 45 मैच खेले हैं और इसकी 41 पारियों में 32.97 की औसत और 158.40 की स्ट्राइक रेट से 1,253 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 3 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 71 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाए हैं।