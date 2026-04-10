RR बनाम RCB: रजत पाटीदार ने अर्धशतक जड़कर पूरे किए 3,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े 

पारी ऐसी रही पाटीदार की पारी और साझेदारी पाटीदार ने 40 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.50 की रही। एक समय 94 रन तक RCB के 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। पाटीदार छोटी-छोटी साझेदारियों से टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के साथ 18 गेंदों में 31 रन जोड़े। वहीं, वेंकटेश अय्यर के साथ केवल 19 गेंदों में 41 रन की साझेदारी निभाई।

रन टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन रजत ने अपनी इस पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में 3,000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने अब तक 101 मुकाबले खेले हैं और 35.23 की औसत और 157.15 की स्ट्राइक रेट से 3,030 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 27 अर्धशतक निकले हैं। इस खिलाड़ी ने 1 शतक भी लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। भारत के लिए यह खिलाड़ी अभी तक एक भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेल पाया है।

Advertisement