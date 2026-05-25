IPL के एक सीजन में बतौर विकेटकीपर 35+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। 5 बार की विजेता टीम MI इस सीजन के प्लेऑफ में भी पहुंचने में नाकाम रही। MI के खराब प्रदर्शन के बीच विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। वह विकेटकीपर के तौर पर एक सीजन में सर्वाधिक छक्के (संयुक्त रूप से) लगाने वाले बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
रयान रिकेल्टन (38 छक्के, 2026)
रिकेल्टन इस सीजन में MI ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए। इस दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 12 पारियों में 40.72 की उम्दा औसत और 186.66 की दमदार स्ट्राइक रेट के साथ 448 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 123 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए। MI के इस प्रमुख विकेटकीपर ने सीजन में 38 छक्के लगाए। उन्होंने 31 चौके भी लगाए।
#2
हेनरिक क्लासेन (38 छक्के, 2024)
IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम उपविजेता रही थी। फाइनल में SRH को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार मिली थी। SRH के उस अभियान में हेनरिक क्लासेन का बल्ला खूब चला था। उन्होंने विकेटकीपिंग करते हुए 16 मैच खेले थे और इसकी 15 पारियों में 39.91 की औसत और 171.07 की स्ट्राइक रेट से 479 रन बनाए थे। उन्होंने 19 चौके और 38 छक्के भी लगाए थे।
#3
ऋषभ पंत (37 छक्के, 2018)
IPL 2018 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) से ऋषभ पंत ने जोरदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने उस सीजन में 14 पारियों में 52.61 की औसत और 173.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 684 रन बनाए थे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने एक साथ और 5 अर्धशतक लगाए थे। उस सीजन में पंत ने 37 छक्के और 68 चौके लगाए थे। यह इकलौता ऐसे सीजन है, जिसमें पंत ने 600 से अधिक रन बनाए हैं।