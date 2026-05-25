IPL के एक सीजन में बतौर विकेटकीपर 35+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

#1 रयान रिकेल्टन (38 छक्के, 2026) रिकेल्टन इस सीजन में MI ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए। इस दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 12 पारियों में 40.72 की उम्दा औसत और 186.66 की दमदार स्ट्राइक रेट के साथ 448 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 123 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए। MI के इस प्रमुख विकेटकीपर ने सीजन में 38 छक्के लगाए। उन्होंने 31 चौके भी लगाए।

#2 हेनरिक क्लासेन (38 छक्के, 2024) IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम उपविजेता रही थी। फाइनल में SRH को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार मिली थी। SRH के उस अभियान में हेनरिक क्लासेन का बल्ला खूब चला था। उन्होंने विकेटकीपिंग करते हुए 16 मैच खेले थे और इसकी 15 पारियों में 39.91 की औसत और 171.07 की स्ट्राइक रेट से 479 रन बनाए थे। उन्होंने 19 चौके और 38 छक्के भी लगाए थे।

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