पाकिस्तान के नसीम शाह पर PCB ने लगाया बड़ा जुर्माना, मरियम नवाज पर कसा था तंज 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PBC) ने तेज गेंदबाज नसीम शाह पर पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को लेकर किए गए विवादित ट्विट के मामले में 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड के अनुसार, नसीम को केंद्रीय अनुबंध और सोशल मीडिया से जुड़ी आचार संहिता की कई धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया। 3 सदस्यीय अनुशासन समिति के समक्ष उनकी व्यक्तिगत सुनवाई हुई, जिसके बाद यह बड़ा फैसला सुनाया गया। पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान PCB ने क्या कहा? PCB ने बयान जारी कर बताया कि नसीम के केंद्रीय अनुबंध और सोशल मीडिया से जुड़ी आचार संहिता के कई प्रावधानों के उल्लंघन मामले में अनुशासन समिति की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने 27 मार्च 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। नसीम का जवाब मिलने और उसकी समीक्षा के बाद 30 मार्च 2026 को 3 सदस्यीय अनुशासन समिति ने उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की। इसके बाद मामले में आगे का निर्णय सुनाया गया।

गेंदबाज नसीम ने बिना शर्त मांगी माफी 23 वर्षीय नसीम पर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगा। यह कार्रवाई उनकी बिना शर्त माफी के बावजूद की गई। साथ ही, उनके सोशल मीडिया सलाहकार की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और बोर्ड ने उसे भविष्य में अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी खिलाड़ी से जुड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया। बोर्ड ने कहा कि माफी को ध्यान में रखते हुए नसीम को केंद्रीय अनुबंध की कई धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया, इसलिए यह जुर्माना लगाया गया।

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सलाहकार पाकिस्तान सुपर लीग से शुरू हुआ था विवाद नसीम के सोशल मीडिया सलाहकार को पहले ही उन्होंने हटा दिया है। साथ ही PCB ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी खिलाड़ी के साथ काम करने से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बोर्ड ने साफ कहा है कि वह प्रोफेशनल मानकों, अनुबंध की शर्तों और खेल की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह पूरा विवाद गद्दाफी स्टेडियम में चल रहे पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से शुरू हुआ।

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