कूपर कॉनॉली के दनदनाते शॉट से धराशाही हुए श्रेयस अय्यर

PBKS बनाम GT: कूपर कॉनॉली के दनदनाते शॉट से धराशाही हुए श्रेयस अय्यर, वायरल हुआ वीडियो

लेखन भारत शर्मा 11:05 pm Mar 31, 202611:05 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से हुआ। इसमें PBKS की पारी के दौरान बड़ी घटना घटी। सलामी बल्लेबाज कूपर कॉनॉली का एक दनदनाता हुआ शॉट नॉन स्ट्राइक पर खड़े कप्तान श्रेयस के हाथ पर जा लगा। इससे वह दर्द से कराहते हुए मैदान पर लेट गए। हालांकि, प्राथमिक उपचार के बाद वह फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार हो गए। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।