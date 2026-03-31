PBKS बनाम GT: कूपर कॉनॉली ने IPL डेब्यू में जड़ा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के युवा बल्लेबाज कूपर कॉनॉली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (72*) खेली। यह उनका IPL डेब्यू था और उन्होंने पहले ही मुकाबले में अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत PBKS पूरे समय मैच में रही आखिर में उसने 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बल्लेबाजी कैसी रही कॉनॉली की पारी और साझेदारी? PBKS को 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद आए कॉनॉली ने प्रभसिमरन सिंह (37) के साथ दूसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 76 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर (18) के साथ 27 रन की साझेदारी निभाकर टीम को मजबूती दी। आखिर में उन्होंने 44 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों से 72* रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

उपलब्धि कॉनॉली ने डेब्यू मुकाबले पर खेली 5वीं सबसे बड़ी पारी कॉनॉली की यह पारी IPL डेब्यू में खेली गई 5वीं सबसे बड़ी पारी है। डेब्यू सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड ब्रेडन मैकुलम (158*) के नाम दर्ज है, उन्होंने 2008 में यह कारनामा किया था। सूची में माइक हसी दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने IPL 2008 में 116* रन बनाए थे। शॉन मार्श ने उसी संस्करण 84* रन की पारी खेली थी। IPL 2023 के अपने डेब्यू मुकाबले में काइल मेयर्स ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 73 रन बनाए थे।

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करियर कैसा रहा है कॉनॉली का टी-20 करियर? कॉनॉली ने अब तक 53 टी-20 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 46 पारियों में करीब 24 की औसत से 942 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 132.62 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 37 पारियों में 24.13 की औसत से 30 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/23 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस खिलाड़ी ने 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।

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