PBKS के सूर्यांश शेडगे ने जड़ा IPL करियर का अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

पारी

ऐसी रही शेडगे की पारी और साझेदारी

शेडगे ने 29 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.55 की रही। इस खिलाड़ी ने मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर 44 गेंदों में 79 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। स्टोइनिस 40 रन बनाकर आउट हुए। इस खिलाड़ी को IPL 2025 में 5 मैच खेलने को मिला था। उस दौरान उन्होंने 3 पारियों में केवल 7 रन बना पाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 7 रन था।