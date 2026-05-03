PBKS के सूर्यांश शेडगे ने जड़ा IPL करियर का अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 46वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने शानदार अर्धशतकीय पारी (57) खेली। ये उनके IPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। PBKS के 5 बल्लेबाज 47 रन पर पवेलियन लौट गए थे। शेडगे ने यहां से पारी संभाली। 23 साल के शेडगे ने कई कमाल के शॉट्स खेले। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही शेडगे की पारी और साझेदारी
शेडगे ने 29 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.55 की रही। इस खिलाड़ी ने मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर 44 गेंदों में 79 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। स्टोइनिस 40 रन बनाकर आउट हुए। इस खिलाड़ी को IPL 2025 में 5 मैच खेलने को मिला था। उस दौरान उन्होंने 3 पारियों में केवल 7 रन बना पाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 7 रन था।
करियर
ऐसा रहा है शेडगे का करियर
शेडगे ने IPL 2025 में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं इसकी 5 पारियों में 16.75 की औसत से 67 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 159.52 की रही है। टी-20 क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी का यह पहला ही अर्धशतक था। टी-20 में इस खिलाड़ी ने 29.92 की औसत से 13 विकेट भी चटकाए है। IPL में ये खिलाड़ी अभी तक एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर पाया है।