महिला टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन, लगातार चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारी 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 71 रन बना दिए। उनके अलावा जॉर्जिया वोल ने 39 रन की पारी खेली। टीम ने 20 ओवर में 199/7 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी पारी नहीं खेल पाया और 13.4 ओवर में टीम सिर्फ 86 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।