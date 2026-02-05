पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, बोले- हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे

बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुधवार को कहा कि टी-20 विश्व कप को लेकर हमने बिल्कुल साफ रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेल के मैदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बुधवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा कि हमने बहुत सोच-समझकर फैसला लिया है और हमें बांग्लादेश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। शरीफ ने इसे बेहद उचित और सही निर्णय बताया।

विवाद कैसे शुरू हुआ विवाद? पूरा विवाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस आदेश से शुरू हुआ, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने को कहा गया। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में मैच न खेलने का ऐलान किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की कई अपीलें खारिज होने के बाद स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल किया गया। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर दिया।

बयान ICC ने पूरे मामले पर क्या कहा? ICC ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की चुनिंदा भागीदारी पर पहले ही चिंता जताई है। क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने कहा कि उसे उम्मीद है कि PCB इस फैसले के दूरगामी और गंभीर असर पर विचार करेगा। ICC का मानना है कि पाकिस्तान का यह कदम उसके अपने देश में क्रिकेट पर प्रभाव डाल सकता है और इसका असर वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था पर भी पड़ेगा, जिसका पाकिस्तान खुद सदस्य और लाभार्थी है।

