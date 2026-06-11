निखिल चौधरी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे

ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेगा भारत में जन्मा ये क्रिकेटर, बांग्लादेश के खिलाफ मिला मौका

लेखन आदर्श कुमार 12:28 pm Jun 11, 202612:28 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर निखिल चौधरी को बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वह 60 साल से अधिक समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले भारत में जन्मे पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे। ट्रेविस हेड को व्यक्तिगत कारणों से अवकाश दिया गया है, जिसके चलते वह बांग्लादेश दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में निखिल को मौका मिला है।