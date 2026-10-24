भारत ने दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड को हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त 

भारत ने दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड को हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराते हुए सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई। क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में कीवी टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 180/5 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी (51*) की मदद से आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
न्यूजीलैंड से टिम सीफर्ट (7), फिन एलन (16) और डेरिल मिचेल (6) जल्दी पवेलियन लौट गए।
इसके बाद फिलिप्स (70) और जैकब्स (58) ने अर्धशतक लगाए और टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।
जवाब में भारत से सैमसन (14) और वैभव सूर्यवंशी (4) जल्दी आउट हुए।
अभिषेक शर्मा (27) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद तिलक और नितीश रेड्डी (26*) ने संघर्ष करते हुए 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।
नमन धीर ने 31 रन का योगदान दिया।
अर्धशतक
फिलिप्स ने लगाया अपना 14वां अर्धशतक
न्यूजीलैंड ने जब 18 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब फिलिप्स क्रीज पर आए।
उन्होंने टीम को संकट से निकालने का प्रयास किया और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने बेवन जैकब्स के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की। वह 43 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 70 रन की पारी खेलकर आउट हुए।
अर्शदीप सिंह ने पारी के 18वें ओवर में उनका विकेट लिया।
छक्के
फिलिप्स ने पूरे किए अपने 400 छक्के
फिलिप्स ने 302 मैचों की 279 पारियों में टी-20 क्रिकेट में अपने 400 छक्के पूरे किए। न्यूजीलैंड के केवल 3 अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 400 से ज्यादा छक्के लगाए हैं।
कॉलिन मुनरो (626), ब्रेंडन मैकुलम (485) और मार्टिन गुप्टिल (453) उनसे पहले ये मुकाम हासिल कर चुके हैं।
टी-20 क्रिकेट के बेहतरीन मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक फिलिप्स के नाम 570 से ज्यादा चौके भी दर्ज हैं।
जैकब्स
जैकब्स ने लगाया अपना दूसरा अर्धशतक
नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए जैकब्स ने फिलिप्स (70) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजा।
उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा और भारत के खिलाफ पहला अर्धशतक 40 गेंदों में पूरा किया।
वह अपनी पारी में 46 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के से 58 रन बनाकर आउट हुए।
उनकी इस पारी का अंत नितीश रेड्डी ने किया।
अर्शदीप
अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार का ये रिकॉर्ड तोड़ा
अर्शदीप ने 2 विकेट लिए और वह एक कैलेंडर वर्ष में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने।
अर्शदीप ने इस साल अब तक 29 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 24.78 की औसत और 9.25 की इकॉनमी रेट से 38 विकेट लिए हैं।
बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में 32 मैचों में 19.56 की औसत और 6.98 की इकॉनमी रेट के साथ 37 विकेट अपने नाम किए थे।
गेंदबाजी
सैंटनर ने चटकाए 4 विकेट
सैंटनर ने भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला।
बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपने अगले ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के रूप में 2 अहम सफलताएं हासिल की।
सैंटनर ने कमाल की गेंदबाजी करना जारी रखा और अपने चौथे ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे नमन को पवेलियन की राह दिखाई।
अपने 4 ओवर के कोटे में उन्होंने सिर्फ 21 रन देते हुए 4 विकेट लिए।
तिलक
तिलक ने खेली मैच में अंतर पैदा करने वाली पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 69 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए।
उन्होंने नमन के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 24 गेंदों में 42 रन जोड़े और टीम का संघर्ष जारी रखा।
इसके बाद उन्होंने रेड्डी के साथ मिलकर 30 गेंदों में 69 रन की साझेदारी की।
अंत तक बल्लेबाजी करते हुए वह 26 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया।