बेवॉन जैकब्स ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

न्यूजीलैंड को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन के कुल स्कोर पर 3 अहम झटके लग गए थे।

उसके बाद बल्लेबाजी पर आए जैकब्स ने ग्लेन फिलिप्स (70) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजा।

उन्होंने फिलिप्स के पास चौथे विकेट के लिए 76 गेंदाें में 116 रन की अहम साझेदारी निभाई।

वह अपनी पारी में 46 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के से 58 रन बनाकर आउट हुए।