न्यूजीलैंड बनाम भारत: ग्लेन फिलिप्स ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया, टी-20 में पूरे किए 400 छक्के 

न्यूजीलैंड ने जब 18 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब फिलिप्स क्रीज पर आए।

उन्होंने टीम को संकट से निकालने का प्रयास किया और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने बेवन जैकब्स के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की।

वह 43 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 70 रन की पारी खेलकर आउट हुए।

अर्शदीप सिंह ने पारी के 18वें ओवर में उनका विकेट लिया।