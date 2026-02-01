WPL 2026 में इन गेंदबाजों ने हासिल किए सर्वाधिक विकेट, जानिए आंकड़े

#1 सोफी डिवाइन-नंदनी शर्मा (17-17 विकेट) गुजरात जायंट्स (GG) की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी सोफी डिवाइन और DC की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 17-17 विकेट लिए। डिवाइन ने 9 मैच की 9 पारियों में 16 की शानदार औसत के साथ ये विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 8.28 की रही। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/37 का रहा। नंदनी ने 10 पारियों में 18.58 की औसत से ये विकेट चटकाए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/33 का रहा।

#2 नादिन डी क्लार्क (16 विकेट) RCB की ऑलराउंडर खिलाड़ी नादिन डी क्लार्क इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 9 मैच खेले और इसकी 9 पारियों में 15.68 की औसत और 7.84 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लेने में सफल रहीं। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/22 का रहा। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी RCB को कई मैचों में जीत दिलाई। फाइनल मैच में इस खिलाड़ी ने 1 विकेट लिया।

#3 अमेलिया केर, श्री चरणी और चिनेल हेनरी (14-14 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 खिलाड़ी अमेलिया केर, श्री चरणी और चिनेल हेनरी हैं। इन सभी गेंदबाजों ने 14-14 विकेट अपने नाम किए। केर ने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 7 पारियों में 15 की औसत और 7.50 की इकॉनमी से ये विकेट लिए। चरणी ने 10 पारियों में 22.35 की औसत से ये विकेट झटके। हेनरी ने सिर्फ 8 पारियों में 17.78 की औसत और 8.58 की इकॉनमी से ये विकेट अपने नाम किए।

