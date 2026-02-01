WPL 2026 में इन गेंदबाजों ने हासिल किए सर्वाधिक विकेट, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हराते हुए खिताब जीता। RCB ने दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, DC लगातार चौथी बार फाइनल हारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए DC ने 203/4 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए इस संस्करण सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
सोफी डिवाइन-नंदनी शर्मा (17-17 विकेट)
गुजरात जायंट्स (GG) की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी सोफी डिवाइन और DC की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 17-17 विकेट लिए। डिवाइन ने 9 मैच की 9 पारियों में 16 की शानदार औसत के साथ ये विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 8.28 की रही। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/37 का रहा। नंदनी ने 10 पारियों में 18.58 की औसत से ये विकेट चटकाए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/33 का रहा।
#2
नादिन डी क्लार्क (16 विकेट)
RCB की ऑलराउंडर खिलाड़ी नादिन डी क्लार्क इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 9 मैच खेले और इसकी 9 पारियों में 15.68 की औसत और 7.84 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लेने में सफल रहीं। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/22 का रहा। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी RCB को कई मैचों में जीत दिलाई। फाइनल मैच में इस खिलाड़ी ने 1 विकेट लिया।
#3
अमेलिया केर, श्री चरणी और चिनेल हेनरी (14-14 विकेट)
इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 खिलाड़ी अमेलिया केर, श्री चरणी और चिनेल हेनरी हैं। इन सभी गेंदबाजों ने 14-14 विकेट अपने नाम किए। केर ने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 7 पारियों में 15 की औसत और 7.50 की इकॉनमी से ये विकेट लिए। चरणी ने 10 पारियों में 22.35 की औसत से ये विकेट झटके। हेनरी ने सिर्फ 8 पारियों में 17.78 की औसत और 8.58 की इकॉनमी से ये विकेट अपने नाम किए।
#4
लॉरेन बेल (12 विकेट)
सूची में चौथे स्थान पर RCB की एक और शानदार गेंदबाज लॉरेन बेल रहीं। उन्होंने 9 मुकाबले खेलें और इसकी 9 पारियों में 16.58 की औसत और 5.52 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट लेने में सफल रहीं। उन्होंने 2 मेडन ओवर भी डाले। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/26 का रहा। बेल पहली बार WPL खेल रही थी और उनके प्रदर्शन ने सबका दिल जीता। फाइनल में इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च किए।