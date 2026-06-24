इन भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 में चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, जानिए आंकड़े

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कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल (7-7 विकेट)

दूसरे स्थान पर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल हैं। दोनों ने आयरलैंड के खिलाफ संयुक्त रूप से 7-7 विकेट चटकाए हैं। कुलदीप ने 2 पारियों में 5.28 की औसत से ये विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा है। उन्होंने 5.69 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। चहल ने 3 पारियों में 10 की औसत से 7 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/21 का रहा है।