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इन भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 में चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, जानिए आंकड़े
जसप्रीत बुमराह के आंकड़े आयरलैंड के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इन भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 में चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार
Jun 24, 2026
10:41 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम 26 जून से आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी। आयरलैंड के आंकड़े भारतीय टीम के खिलाफ कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों टीमों के बीच 8 मुकाबले हुए हैं और सभी मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। इन मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन कमाल का रहा है। उन्होंने कई मैच जिताऊ प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1

जसप्रीत बुमराह (8 विकेट) 

इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2018 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 8 की उम्दा औसत के साथ 8 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 4.26 की रही है। इस खिलाड़ी का आयरलैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/6 का रहा है।

#2

कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल (7-7 विकेट) 

दूसरे स्थान पर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल हैं। दोनों ने आयरलैंड के खिलाफ संयुक्त रूप से 7-7 विकेट चटकाए हैं। कुलदीप ने 2 पारियों में 5.28 की औसत से ये विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा है। उन्होंने 5.69 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। चहल ने 3 पारियों में 10 की औसत से 7 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/21 का रहा है।

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#3

हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई (5-5 विकेट)

तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई हैं। दोनों ने आयरलैंड के खिलाफ 5-5 विकेट लिए हैं। हार्दिक ने 5 पारियों में 23.40 की औसत और 8.35 की इकॉनमी से ये विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/27 का रहा है। बिश्नोई ने 3 मैचों की 3 पारियों में 20.20 की औसत से 5 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/23 का रहा है। उन्होंने 8.41 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है।

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#4

जहीर खान, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह (4-4 विकेट)

जहीर खान, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ संयुक्त रूप से 4-4 विकेट लिए हैं। जहीर ने आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक मैच खेला था और 4 विकेट अपने नाम किए थे। प्रसिद्ध ने 2 मैचों की 2 पारियों में 15.25 की औसत से ये विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने 3 पारियों में 24.75 की औसत और 8.25 की इकॉनमी रेट से 4 विकेट चटकाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/35 का रहा है।

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