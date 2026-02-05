WPL 2026 में इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने नाम किया है। वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हरा दिया। यह RCB का दूसरा खिताब है, जबकि DC की टीम लगातार चौथे सीजन में उपविजेता रही है। ऐसे में आइए WPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 स्मृति मंधाना (377 रन) RCB की कप्तान स्मृति मंधाना WPL 2026 में 9 मुकाबले खेलीं और इसकी 9 पारियों में 53.85 की औसत से 377 रन बनाने में सफल रहीं। उन्होंने इस संस्करण 153.25 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा। मंधाना ने WPL 2026 में 57 चौके और 9 छक्के लगाए। मंधाना की कप्तानी भी 2026 के सीजन में कमाल की रही। फाइनल मुकाबले में उनके बल्ले से 87 रन निकले।

#2 हरमनप्रीत कौर (342 रन) मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तान और स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर इस सूची में दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 2026 के संस्करण में 8 मुकाबले खेले और इसकी 8 पारियों में 68.40 की उम्दा औसत के साथ 342 रन बनाने में सफल रहीं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82* रन रहा। हरमनप्रीत ने इस संस्करण 150.66 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 36 चौके और 13 छक्के भी निकले।

#3 नेट साइवर-ब्रंट (321 रन) MI की एक और स्टार बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट के लिए भी ये संस्करण कमाल का रहा। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 7 मैच खेले और इसकी 7 पारियों में 64.20 की शानदार औसत से 321 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने 151.41 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 1 शतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा। उनके बल्ले से 48 चौके और 4 छक्के निकले।

