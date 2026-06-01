टी-20 क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने आयरलैंड के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज 26 जून से खेलेगी। इस सीरीज में कई युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिला है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी इस सीरीज में अपना डेब्यू कर सकते हैं। आयरलैंड के खिलाफ अब तक हुए 8 मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने कई कमाल की पारियां खेली हैं। ऐसे में आइए इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।
#1
रोहित शर्मा (201 रन)
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 4 मुकाबले खेले थे और इसकी 4 पारियों में 100.50 की औसत के साथ 201 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 138.62 की रही थी। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97 रन था।
#2
दीपक हूडा (151 रन)
भारतीय टीम 2022 में आयरलैंड के दौरे पर गई थी। उस सीरीज में दीपक हूडा ने 2 मुकाबले खेले थे और इसकी 2 पारियों में 151 की औसत से 151 रन बना दिए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 175.58 की रही थी। उन्होंने उस सीरीज में एक शतकीय पारी भी खेली थी और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन रहा था। वह एक पारी में नाबाद भी रहे थे। आयरलैंड के खिलाफ उनके बल्ले से 15 चौके औ 8 छक्के निकले थे।
#3
संजू सैमसन (118 रन)
संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 3 मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 59 की औसत से 118 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 171.01 की रही है। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77 रन रहा है। आयरलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 14 चौके और 5 छक्के लगाए हैं।
#4
सुरेश रैना (79 रन)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके सुरेश रैना इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 2009 में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। आखिरी बार वह 2018 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 3 मैच की 2 पारियों में 39.50 की औसत से 79 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 154.90 की रही थी। उनके बल्ले से एक अर्धशतकीय पारी निकली थी और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 69 रन रहा था।