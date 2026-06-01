रोहित शर्मा के आंकड़े आयरलैंड के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने आयरलैंड के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 12:10 am Jun 25, 202612:10 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज 26 जून से खेलेगी। इस सीरीज में कई युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिला है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी इस सीरीज में अपना डेब्यू कर सकते हैं। आयरलैंड के खिलाफ अब तक हुए 8 मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने कई कमाल की पारियां खेली हैं। ऐसे में आइए इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।